Sérignan Sérignan Hérault, Sérignan MOUCLADE Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan

MOUCLADE Sérignan, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Sérignan. MOUCLADE 2021-07-09 – 2021-07-09

Sérignan Hérault La traditionnelle soirée mouclade de la MJC aura bien lieu.

Sur réservations uniquement.

Et toujours l’inénarrable JP aux commande de l’animation musicale de la soirée. La traditionnelle soirée mouclade de la MJC aura bien lieu.

Sur réservations uniquement.

Et toujours l’inénarrable JP aux commande de l’animation musicale de la soirée. La traditionnelle soirée mouclade de la MJC aura bien lieu.

Sur réservations uniquement.

Et toujours l’inénarrable JP aux commande de l’animation musicale de la soirée. La traditionnelle soirée mouclade de la MJC aura bien lieu.

Sur réservations uniquement.

Et toujours l’inénarrable JP aux commande de l’animation musicale de la soirée. midi libre

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sérignan Étiquettes évènement : Autres Lieu Sérignan Adresse Ville Sérignan lieuville 43.28024#3.28004