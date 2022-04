MOUCLADE DANSANTE Valras-Plage Valras-Plage Catégories d’évènement: Hérault

Valras-Plage

MOUCLADE DANSANTE Valras-Plage, 7 août 2022, Valras-Plage. MOUCLADE DANSANTE Valras-Plage

2022-08-07 19:30:00 19:30:00 – 2022-08-07

Valras-Plage Hérault Organisée par l’association L’espoir pour l’enfant, au profit de la recherche médicale.

Informations et réservations par téléphone. Organisée par l’association L’espoir pour l’enfant, au profit de la recherche médicale.

Informations et réservations par téléphone. +33 4 67 77 08 82 Organisée par l’association L’espoir pour l’enfant, au profit de la recherche médicale.

Informations et réservations par téléphone. mouclade

Valras-Plage

dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Valras-Plage Autres Lieu Valras-Plage Adresse Ville Valras-Plage lieuville Valras-Plage Departement Hérault

Valras-Plage Valras-Plage Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valras-plage/

MOUCLADE DANSANTE Valras-Plage 2022-08-07 was last modified: by MOUCLADE DANSANTE Valras-Plage Valras-Plage 7 août 2022 Hérault Valras-Plage

Valras-Plage Hérault