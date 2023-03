Mouchette Et Les Papillons COMEDIE DU FINISTERE BREST Catégories d’Évènement: Brest

Mouchette Et Les Papillons COMEDIE DU FINISTERE, 19 mars 2023, BREST. Un spectacle à la date du 2023-03-19 à 15:00 (2023-03-11 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros. Le jour où Mouchette croise un Papillon pour la première fois, elle n'a plus qu'une seule idée en tête : En devenir un ! Rien ne la détournera de sa quête, pas même le scepticisme de sa maman et des animaux de la forêt, y allant tous de leur petite chanson… Enthousiaste et obstinée, Mouchette avancera pas à pas vers son objectif, avec l'aide essentielle de ses amis les enfants. Ensemble, ils apprendront à mieux connaître non seulement la faune qui peuple le pays de Mouchette mais aussi la flore dont ils se serviront même pour l'aider à accomplir sa destinée, bardant ses ailes de mille couleurs… ! Mais la petite mouche va découvrir que parfois, être soi-même est là tout ce qu'il faut pour être heureux… Une comédie pour enfants, ludique et pédagogique, pleine d'amour et de musique ! Votre billet est ici COMEDIE DU FINISTERE BREST 25 RUE DE PONTANIOU Finistère

