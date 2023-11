Marche nordique Mouchetard Saint-Sulpice-le-Guérétois Catégories d’Évènement: Creuse

Saint-Sulpice-le-Guérétois Marche nordique Mouchetard Saint-Sulpice-le-Guérétois, 30 novembre 2023, Saint-Sulpice-le-Guérétois. Saint-Sulpice-le-Guérétois,Creuse Marche nordique d’une durée 2h sous réserve d’une météo adaptée.

2023-11-30 fin : 2023-11-30 16:00:00. .

Mouchetard

Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Nordic walking, 2 hours, weather permitting Marcha nórdica durante 2 horas, si el tiempo lo permite Nordic Walking mit einer Dauer von 2 Stunden vorbehaltlich des geeigneten Wetters Mise à jour le 2023-11-23 par Creuse Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Saint-Sulpice-le-Guérétois Autres Lieu Mouchetard Adresse Mouchetard Ville Saint-Sulpice-le-Guérétois Departement Creuse Lieu Ville Mouchetard Saint-Sulpice-le-Guérétois latitude longitude 46.201179;1.828203

Mouchetard Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sulpice-le-gueretois/