Mouches et moustiques – Zoom sur les diptères Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Mouches et moustiques – Zoom sur les diptères Maison de la nature et de l’arbre, 17 avril 2022, Meudon. Mouches et moustiques – Zoom sur les diptères

Maison de la nature et de l’arbre, le dimanche 17 avril à 14:00

Atelier gratuit pour la famille.

Atelier en accès libre. Nombre de place limité.

Saviez-vous que les moustiques ne se nourrissent pas tous de sang ? Souvent mal considérées, les petites bêtes à deux ailes ont beaucoup de choses à vous faire découvrir. Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T14:00:00 2022-04-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Maison de la nature et de l'arbre Adresse 14 ruelle des ménagères, Meudon Ville Meudon lieuville Maison de la nature et de l'arbre Meudon Departement Hauts-de-Seine

Maison de la nature et de l'arbre Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Mouches et moustiques – Zoom sur les diptères Maison de la nature et de l’arbre 2022-04-17 was last modified: by Mouches et moustiques – Zoom sur les diptères Maison de la nature et de l’arbre Maison de la nature et de l'arbre 17 avril 2022 Maison de la nature et de l'arbre Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine