Mouche TV : Des programmes qui font le buzz ! Compagnie du Café-Théâtre, 18 octobre 2022, Nantes.

2022-10-18 dans la petite salle

Horaire : 21:00

Gratuit : non 10 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com dans la petite salle

Humour.Allez, on prend la tapette euh la zapette et on s’installe confortablement devant Mouche TV, la chaine 100 % buzz qui fait (presque) l’unanimité ! “Quoi t’as la télé et tu regardes pas Mouche TV, non mais allo !!! ” Nabilla”All I want for Christmas is Mouche TV” Mariah Carrey”Mouche TV, what else ?” Georges Clooney”Mouche TV ? Mais c’est de la m**de” Jean-Pierre Coffe Venez zapper avec nous à la compagnie du café-théâtre ! Avec les élèves de la Compagnie du Café-Théâtre : Christophe Reynier, Loïc Sacher, Elise Mottais, Alexandra Tarantini, Delphine Normand, Rémi Le Moustarder, Amandine Gomez, Stéphane Vincent, Paul Mercier, Lore Fustec, Damien Galvez, Vincent Raguet, Antoine Bernard, Claire Mariet

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com