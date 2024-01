Mouche Exposition de printemps 2024 Les Ateliers Chauvière-Coquin Bazouges-la-Pérouse, jeudi 4 avril 2024.

Mouche Exposition de printemps 2024 Les Ateliers Chauvière-Coquin Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

En plus des expositions de leurs travaux respectifs (céramique et linogravure) et de Kitsch-paradise (macramé), les Ateliers Chauvière-Coquin (lieu de création et d’expositions artistiques) vous proposent des artistes, artisans à découvrir pendant toute une saison. Ils espèrent que leurs choix vous captiveront.

La première expo : Mouche

Alias, Stéphanie Dussart. Cette sculptrice, artisane et créatrice, transforme les métaux avec douceur. Que ce soit ses luminaires ou bien ses grandes sculptures, la figure humaine qui est toujours représentée est tendre, amusante et poétique.

Les ateliers sont ouverts du jeudi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h00 à 18h30, le dimanche de 10h à 12h30. Le jeudi, jour de marché à Bazouges-la-Pérouse, ouverture dès 9h30. Les autres jours selon les activités aux ateliers. .

Les Ateliers Chauvière-Coquin 1 Place du Monument

Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne lesatelierscc@gmail.com

Début : 2024-04-04

fin : 2024-06-30



L’événement Mouche Exposition de printemps 2024 Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne