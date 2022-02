MOUAA de février – Le 188 La Cour, 26 février 2022, Lille.

Les soirées MOUAA – Miette Orgasmique d’Utopie Artistique et Alimentaire – sont l’occasion de découvrir les recherches en cours, les expérimentations et quelques extraits de création des artistes de La COOP du 188 et des ateliers hebdomadaires. Le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale avec petite restauration et buvette sur place. Pour cette édition, nous vous invitons à venir découvrir un univers clownesque et un univers poétique. Une bande de clowns vous proposera de découvrir les expérimentations de l’atelier Théâtre. Vous ferez la connaissance du clown Baby Crack grâce à la compagnie Le Bouleau Idéal. La compagnie La Lune qui gronde vous transportera dans son univers poétique. Et enfin vous pourrez découvrir le travail en cours de l’atelier Faire Vivre Son Histoire. Tout au long de la soirée, vous aurez l’occasion de répondre à la question de la compagnie Le Théâtre dans les Nuages : Qui es-tu toi qui es ici ce soir ?

Entrée libre

Découvrir les productions des artistes en résidence sur le site, comme les quelques mets fait maison et/ou localement. C’est en d’autres termes une invitation à découvrir des productions locales.

La Cour 1 bis rue Castiglione – 59800 Lille Lille Fives Nord



