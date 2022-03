Motus Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Motus Théâtre de la Violette, 14 avril 2022, Toulouse. Motus

du jeudi 14 avril au samedi 16 avril à Théâtre de la Violette

Gill et Mila sont deux sœurs, deux femmes d’aujourd’hui pleines d’interrogations sur leur avenir. Lorsque Gill, la sœur aînée, apprend qu’elle est enceinte, sa sœur cadette découvre qu’il y a un doute autour de leur propre paternité. Devant les multiples détours que prendra leur mère pour leur dire la vérité, elles vont mener l’enquête sur leur histoire…

Tarif plein : 13€ / Tarif réduit : 11€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T19:30:00 2022-04-14T20:50:00;2022-04-15T19:30:00 2022-04-15T20:50:00;2022-04-16T20:45:00 2022-04-16T22:05:00

