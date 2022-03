MOTTO TRIO File7 Magny-le-Hongre Catégories d’évènement: Magny-le-Hongre

C’est après avoir sillonné les quatre coins du monde (Hanoi, Chicago, Londres, New-York…) que le guitariste Robin Nitram fonde le projet Motto Trio. De ses rencontres et de ses voyages sont nées des compositions qu’il interprète avec ses acolytes Nicolas Zentz (contrebasse) et Ewen Grall (batterie). Parsemées d’improvisation, la musique du trio oscille entre des mélodies jazz tantôt brumeuses ou incisives, sans quoi tout cela ne serait qu’un simple « parcours de santé ». Sorti récemment, l’album « Vroum Vroum » est une invitation à l’exploration musicale et s’inscrit comme le récit sonore de jeunes musiciens issus d’une génération qui lutte, revendique et raconte en musique. À l’image du morceau « Toe Zone » où les loops musicales se mélangent, les parties à la guitare acoustique tissent des textures organiques avec la section rythmique.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Vendredi 27 mai // 20h30 // Jazz // Club File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre Seine-et-Marne

2022-05-27T20:30:00 2022-05-27T22:00:00

