[Animation nature] Constructions de gîtes à chauve-souris Rue de la cavée verte, 21 octobre 2023, Motteville.

Vampire démoniaque ou sympathique animal volant ? Les chauves-souris sont un des groupes d’animaux les moins connus de notre région alors qu’il y a tant à apprendre. Au cours d’un atelier de construction d’un gîte pour leur venir en aide, vous allez pouvoir découvrir une curieuse petite boule de poil et de membranes dotée de super-pouvoirs épatant. Seriez-vous capable d’imiter ses prouesses ?.

2023-10-21 à 14:30:00 ; fin : 2023-10-21 . .

Rue de la cavée verte

Motteville 76970 Seine-Maritime Normandie



Demonic vampire or friendly flying animal? Bats are one of the least known groups of animals in our region, yet there is so much to learn. During a workshop to build a shelter to help them, you will be able to discover a curious little ball of fur and membranes with amazing superpowers. Will you be able to imitate its prowess?

¿Vampiro demoníaco o simpático animal volador? Los murciélagos son uno de los grupos de animales menos conocidos de nuestra región, y sin embargo hay mucho que aprender sobre ellos. En un taller para construir una casa para murciélagos, descubrirá una curiosa bolita de pelo y membranas con asombrosos superpoderes. ¿Serás capaz de imitar sus proezas?

Dämonischer Vampir oder freundliches Flugtier? Fledermäuse sind eine der am wenigsten bekannten Tiergruppen in unserer Region, obwohl es so viel zu lernen gibt. In einem Workshop, in dem du ein Fledermausquartier baust, um ihnen zu helfen, wirst du ein kurioses kleines Fell- und Membranknäuel mit erstaunlichen Superkräften entdecken. Wirst du in der Lage sein, seine Fähigkeiten nachzuahmen?

Mise à jour le 2023-04-12 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville