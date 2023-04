Visite de la base de lancement V1 de Motteville Avenue des Comtes de Germiny, 13 mai 2023, Motteville.

Lieu de mémoire des opérations de bombardement menées par l’Armée Allemande sur l’Angleterre pendant la 2de Guerre Mondiale, la base V1 se visite.

Revivez l’histoire de ce site et laissez-vous guider par Eric Boonaert, bénévole de l’Association de Sauvegarde et de Restauration du Patrimoine Mottevillais..

2023-05-13 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-13 . .

Avenue des Comtes de Germiny

Motteville 76970 Seine-Maritime Normandie



A place of memory of the bombing operations carried out by the German Army on England during the Second World War, the V1 base can be visited.

Relive the history of this site and let yourself be guided by Eric Boonaert, a volunteer from the Association de Sauvegarde et de Restauration du Patrimoine Mottevillais.

Lugar de memoria de los bombardeos efectuados por el ejército alemán sobre Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, la base V1 puede visitarse.

Revive la historia de este lugar y déjate guiar por Eric Boonaert, voluntario de la Association de Sauvegarde et de Restauration du Patrimoine Mottevillais.

Die V1-Basis ist ein Ort der Erinnerung an die Bombenangriffe der deutschen Armee auf England während des Zweiten Weltkriegs und kann besichtigt werden.

Lassen Sie sich von Eric Boonaert, einem ehrenamtlichen Mitarbeiter der Association de Sauvegarde et de Restauration du Patrimoine Mottevillais, durch die Geschichte dieses Ortes führen.

Mise à jour le 2023-04-12 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville