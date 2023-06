Apéro concert rock Motte Coquet Verneuil-en-Bourbonnais, 24 juin 2023, Verneuil-en-Bourbonnais.

Verneuil-en-Bourbonnais,Allier

Apéro concert rock, 50′ aux 80′ avec Warm Up.

Planche charcuterie sur place, Bar Crêperie..

2023-06-24 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-24 . .

Motte Coquet

Verneuil-en-Bourbonnais 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Aperitif rock concert, 50′ to 80′ with Warm Up.

Charcuterie board on site, Bar Crêperie.

Aperitivo concierto de rock, 50′ a 80′ con Warm Up.

Tabla de embutidos in situ, Bar Crêperie.

Aperitif-Konzert Rock, 50′ bis 80′ mit Warm Up.

Wurstwaren vor Ort, Crêperie-Bar.

Mise à jour le 2023-06-16 par Office de tourisme Val de Sioule