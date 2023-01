Mots premiers Saint-Malo, 18 mars 2023, Saint-Malo .

Mots premiers

La Découverte Pôle Jeunesse Rue Salvador Allende Saint-Malo Ille-et-Vilaine Pôle Jeunesse La Découverte

2023-03-18 – 2023-03-18

Pôle Jeunesse La Découverte

Saint-Malo

Ille-et-Vilaine

mOts premiers réunit deux interprètes, l’un est comédien et l’autre danseur contemporain, venu à la danse par le hip-hop, l’expérience conjuguée du sol, de la rue et des battles. Chacun avec son propre langage, sa pratique et son expérience va tenter de retourner à la parole originelle, de détricoter le savoir pour retrouver l’émerveillement, l’étonnement, la fraîcheur du début. Chacun va tenter de communiquer avec l’autre, de trouver un territoire commun en lâchant ce qui était acquis, comme une joute verbale et physique : à celui qui trouvera le mot, le geste, le dessin le plus juste selon lui, le premier, en résonance avec son partenaire ou en décalage.

Harrison Mpaya et Jordan Malfroy chercheront et proposeront une langue bien à eux, une langue primaire, un langage premier.

Dans un décor s’inspirant du pouvoir des tout-petits qui s’affranchissent du réel, qui vivent pleinement le présent et le traversent, l’espace public et l’espace scénique sont conçus en grande proximité.

Un corps à corps tout en douceur et en profondeur !

A partir de 2 ans.

+33 2 99 81 62 61

