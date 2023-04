Mots premiers • Laurance Henry Théâtre Paris – Villette Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Mots premiers • Laurance Henry Théâtre Paris – Villette, 20 avril 2023, Paris. Du jeudi 20 avril 2023 au dimanche 07 mai 2023 :

samedi

de 17h00 à 18h00

vendredi

de 10h30 à 11h30

mardi, mercredi, jeudi

de 10h30 à 11h30

dimanche

de 11h00 à 12h00

.Tout public. A partir de 3 ans. payant plein 12 € / réduit 10 € / jeunes – 30 ans / étudiants 10 € / enfants – 12 ans 8 € / groupes 5 € / 8 € / 9 € Entre danse et jeu, mOts premiers met en scène le langage sous toutes ses formes. Résumé mOts premiers est une joute verbale, un corps à corps. Au plateau, deux garçons, l’un danse : hip-hop, break ; l’autre dit : lingala, français, anglais… Dans un espace scénographique terrain de jeu, ils cherchent et proposent un langage bien à eux. Une langue primaire, un langage premier. Ils détricotent le savoir pour s’approcher au plus près l’un de l’autre. À celui qui trouve le mot, le geste le plus juste selon lui. Autant de langages à créer pour rencontrer l’autre. 40 min • théâtre / danse Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/mots-premiers/ https://www.facebook.com/parisvillette https://www.facebook.com/parisvillette https://hub-tpv.shop.secutix.com/selection/event/date?productId=10228830722536>mStepTracking=true

Jeanne Paturel

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre Paris - Villette Adresse 211 avenue Jean Jaurès Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre Paris - Villette Paris

Théâtre Paris - Villette Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Mots premiers • Laurance Henry Théâtre Paris – Villette 2023-04-20 was last modified: by Mots premiers • Laurance Henry Théâtre Paris – Villette Théâtre Paris - Villette 20 avril 2023 Paris Théâtre Paris Villette Paris

Paris Paris