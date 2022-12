Mots premiers – Compagnie Ak Entrepôt Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat Catégories d’évènement: Châtelaudren-Plouagat

Côtes-d'Armor

Mots premiers – Compagnie Ak Entrepôt Châtelaudren-Plouagat, 28 janvier 2023, Châtelaudren-Plouagat . Mots premiers – Compagnie Ak Entrepôt 2 Rue du Maillet Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

2023-01-28 11:00:00 – 2023-01-28 11:30:00 Châtelaudren-Plouagat

Côtes-d’Armor Théâtre/danse – Dès 3 ans. Mots Premiers est une joute verbale, un corps à corps qui nous plonge dans la petite enfance, aux origines du langage pour retrouver l’émerveillement, l’étonnement, la fraîcheur du début. Un danseur, un comédien s’approchent au plus près l’un de l’autre. Le langage du premier est le mouvement : celui du hip-hop, le langage du second est le mot : anglais, lingala, japonais, français, espagnol… À l’écoute l’un de l’autre, ils s’inventent un autre langage et s’affirment dans ce monde. La scène devient un espace libre de mouvement, un terrain de jeu sur lequel chacun communique à sa manière.

Ils cherchent à se comprendre et à exister à travers leurs langages de mots et de corps. Châtelaudren-Plouagat

