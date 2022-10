MOTS PREMIERS – A K ENTREPÔT Mont Lozère et Goulet Mont Lozère et Goulet Catégorie d’évènement: Mont Lozère et Goulet

2023-01-11 18:00:00 – 2023-01-11 18:40:00 Mont Lozère et Goulet Lozre 6 EUR Mont Lozère et Goulet Ils sont deux, chacun son langage artistique.

L’un est comédien, l’autre danseur hip-hop.

Comment communiquer, se comprendre, se rencontrer ? mOts premiers est une joute verbale, un corps à corps. Au plateau, deux garçons l’un danse : hip hop, break, l’autre dit : lingala, français, anglais… Dans un espace scénographique “terrain de jeu” ils cherchent et proposent un langage bien à eux. Une langue primaire, un langage premier. Ils détricotent le savoir pour s’approcher au plus près l’un de l’autre. À celui qui trouve le mot, le geste, le dessin le plus juste selon lui. Autant de langages à créer pour rencontrer l’autre. Dès les premiers moments de vie, chacun se singularise , se manifeste au monde ou par les mots et la musicalité de ceux-ci ou par des intuitions physiques très ancrées. Selon sa propre temporalité, sa curiosité, sa disponibilité, chacun chemine et tente de dire au monde JE SUIS. Cela se fait, se fabrique dans un rapport constant à l’autre : le parent, le référent, l’enfant. Parfois ça se heurte, ça crie, ça se cogne ou, dans un mouvement contraire, ça se pose, ça s’écoute, ça se prend dans les bras. Ce sont tous ces instants fulgurants mais déterminants qu’interroge mOts premiers, première pièce d’un triptyque autour du langage. Nous avons déjà eu le plaisir d’accueillir la compagnie a k entrepôt, les saisons dernières, avec les quatre spectacles du projet « Les Traversées » : en UN éclat, Colimaçonne, Mille ans et Tomber en Amour. Spectacle co-accueilli à Bagnols-les-bains avec l’association Rudeboy Crew et l’EPCI Mont-Lozère Ils sont deux, chacun son langage artistique.

mOts premiers est une joute verbale, un corps à corps. Au plateau, deux garçons l'un danse : hip hop, break…

