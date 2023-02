Mots pour mômes, 14 avril 2023, Songeons Songeons.

Mots pour mômes

impasse du petit pont Songeons Oise

2023-04-14 19:00:00 – 2023-04-14 19:45:00

Songeons

Oise

Songeons

4 CONCERT à partir de 5 ans – Rock, pop et chansons à texte pour s’amuser avec les mots

Dans ce concert, les mots seront à la fête, tous les mots, sous toutes les formes, l’orthographe qui parfois nous met à mal, le pourquoi du comment, les émotions que ces mots génèrent… d’une manière générale, ce nouveau spectacle… enfin… ce “concerto pour marmots” mettra les points sur les “i” et la langue française à l’honneur. Le tout sur des rythmes rock et des mélodies douces et pétillantes !

A travers les textes de leurs chansons, Virginie et Axl se questionnent sur les règles d’orthographe et de grammaire, les sonorités, l’origine des mots, l’importance qu’ils peuvent avoir sur nos émotions… Sans démagogie aucune, ils abordent ce thème périlleux d’une manière ludique, sincère et très musicale. C’est le pari qu’ils se sont lancés.

Compagnie La Fée Mandoline – Durée : 45 min

Anthony Faye

Songeons

