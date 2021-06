Le Mans MQ Pierre-Guédou Le Mans, Sarthe Mots pour Mômes MQ Pierre-Guédou Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Mots pour Mômes MQ Pierre-Guédou, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Le Mans. Mots pour Mômes

MQ Pierre-Guédou, le mardi 13 juillet à 15:00

Des histoires avec la Compagnie A trois branches pour les 5-10 ans. Et pour Partir en livre, retrouvez les comédiennes en extérieur (cour, jardin, patio, esplanade,…) dans chacune des bibliothèques du Réseau.

Entrée libre et gratuite.

Lectures pour les enfants MQ Pierre-Guédou 13 Impasse Floréal, 72100 Le Mans Le Mans La Perronnière Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T15:00:00 2021-07-13T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu MQ Pierre-Guédou Adresse 13 Impasse Floréal, 72100 Le Mans Ville Le Mans lieuville MQ Pierre-Guédou Le Mans