Mots pour mômes Médiathèque Louis-Aragon Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Mots pour mômes Médiathèque Louis-Aragon, 30 avril 2022, Le Mans. Mots pour mômes

Médiathèque Louis-Aragon, le samedi 30 avril à 15:30

Histoires avec la Compagnie A Trois Branches Des moments de découverte et de plaisir autour des livres. Pour les 5-10 ans, accompagnés de leurs parents. Durée : 45 min Spécial Escoffier Médiathèque Louis-Aragon 72000 Le Mans, 54 rue du Port Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T15:30:00 2022-04-30T16:15:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Médiathèque Louis-Aragon Adresse 72000 Le Mans, 54 rue du Port Ville Le Mans lieuville Médiathèque Louis-Aragon Le Mans Departement Sarthe

Médiathèque Louis-Aragon Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

Mots pour mômes Médiathèque Louis-Aragon 2022-04-30 was last modified: by Mots pour mômes Médiathèque Louis-Aragon Médiathèque Louis-Aragon 30 avril 2022 le mans Médiathèque Louis-Aragon Le Mans

Le Mans Sarthe