Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe MOTS POUR MÔMES Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

MOTS POUR MÔMES Le Mans, 26 janvier 2022, Le Mans. MOTS POUR MÔMES Maison de quartier Pierre-Guédou 13 Impasse Floréal Le Mans

2022-01-26 15:00:00 – 2022-01-26 Maison de quartier Pierre-Guédou 13 Impasse Floréal

Le Mans Sarthe Histoires par la Compagnie A trois branches, pour les enfants de 5 à 10 ans, accompagnés de leurs parents.

Public : 5-10 ans

Durée : 30 min. Le chant des histoires. +33 2 43 85 16 61 Histoires par la Compagnie A trois branches, pour les enfants de 5 à 10 ans, accompagnés de leurs parents.

Public : 5-10 ans

Durée : 30 min. Maison de quartier Pierre-Guédou 13 Impasse Floréal Le Mans

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Maison de quartier Pierre-Guédou 13 Impasse Floréal Ville Le Mans lieuville Maison de quartier Pierre-Guédou 13 Impasse Floréal Le Mans