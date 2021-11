Le Mans Le Mans 72100, Le Mans MOTS POUR MÔMES Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: 72100

Le Mans

MOTS POUR MÔMES Le Mans, 17 novembre 2021, Le Mans. MOTS POUR MÔMES Bibliothèque-relais Jean-Moulin 23, Rue Robert Collet Le Mans

2021-11-17 – 2021-11-17 Bibliothèque-relais Jean-Moulin 23, Rue Robert Collet

Le Mans 72100 Histoires avec la Compagnie A Trois Branches

Des moments de découverte et de plaisir autour des livres

Pour les 5-10 ans, accompagnés de leurs parents

Thématique : Bien au chaud… pour lire. Histoires avec la Compagnie A Trois Branches, pour les 5-10 ans +33 2 43 47 48 64 Histoires avec la Compagnie A Trois Branches

Des moments de découverte et de plaisir autour des livres

Pour les 5-10 ans, accompagnés de leurs parents

Thématique : Bien au chaud… pour lire. Bibliothèque-relais Jean-Moulin 23, Rue Robert Collet Le Mans

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 72100, Le Mans Autres Lieu Le Mans Adresse Bibliothèque-relais Jean-Moulin 23, Rue Robert Collet Ville Le Mans lieuville Bibliothèque-relais Jean-Moulin 23, Rue Robert Collet Le Mans