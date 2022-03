“Mots pour mômes” – Cie La Fée Mandoline Chauffailles, 24 mars 2022, Chauffailles.

“Mots pour mômes” – Cie La Fée Mandoline Espace Culturel du Brionnais 2ter Rue Gambetta Chauffailles

2022-03-24 – 2022-03-24 Espace Culturel du Brionnais 2ter Rue Gambetta

Chauffailles Saône-et-Loire

Théâtre musical. Séance scolaire, primaire dès 6 ans

Durée : 0h50

La compagnie La Fée Mandoline revient avec une quatrième création, «Mots pour Mômes», après plus de 450 représentations jouées pour les trois premiers spectacles.

Ici, les mots sont à la fête, tous les mots, sous toutes les formes, l’orthographe qui parfois nous met à mal, le pourquoi du comment, les émotions que ces mots génèrent.

Enfin, d’une manière générale, ce spectacle musical met les points sur les “i” et la langue française à l’honneur.

Le tout sur des mélodies rock, douces et pétillantes !

Interprétation : Virginie Lacour, Axl Mathot – mise en scène : Jean-Pierre Caporossi. Production : Green Piste Records.

ecb@chauffailles.fr +33 3 85 26 44 22 https://ecb-chauffailles.mapado.com/event/24614-mots-pour-momes

Espace Culturel du Brionnais 2ter Rue Gambetta Chauffailles

