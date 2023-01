MOTS PARLEURS-REDONDAINE Le Pouget, 11 février 2023, Le Pouget Le Pouget.

MOTS PARLEURS-REDONDAINE

Grande Rue Sainte-Catherine Le Pouget Hérault

2023-02-11 11:00:00 11:00:00 – 2023-02-11

Le Pouget

Hérault

Le Pouget

C’est l’histoire d’un village où les enfants ne veulent pas se coucher le soir.

Etonnant, non ? au milieu de ce village, coule la jolie Vilaine. Or, la Vilaine a une fille qui s’appelle Redondaine. Redondaine a un sac et dans ce sac, des histoires qu’elle a rapportées du monde entier !

Parents, voici la solution : ne sermonnez plus, ne menacez plus, ne paniquez plus, appelez à votre secours Redondaine et hop, le tour est joué ! Vous verrez, vos enfants s’endormiront comme de bons petits diables anges, bien sûr.

A partir de 6 ans.

C’est l’histoire d’un village où les enfants ne veulent pas se coucher le soir. Etonnant, non ?

A partir de 6 ans.

Le Pouget

dernière mise à jour : 2023-01-23 par