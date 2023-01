MOTS PARLEURS: POUR UNE COURONNE D’OLIVIER Puilacher, 4 février 2023, Puilacher Puilacher.

MOTS PARLEURS: POUR UNE COURONNE D’OLIVIER

Rue des Écoles Puilacher Hérault

2023-02-04 – 2023-02-04

Puilacher

Hérault

Puilacher

Connaissez-vous l’histoire des J.O. ? Robin Recours, enseignant, anthropologue, a eu l’idée de transformer un de ses cours sur les Jeux Olympiques en stand-up. Entre humour et précision

scientifique, il raconte ses voyages à bord de la Citroën CX familiale et les mythes qui émaillent son parcours. Dans cette série en trois épisodes, on croisera d’abord Milon de Crotone, le sportif le plus titré de l’histoire coaché par Pythagore, puis Diagoras de Rhodes et son incroyable famille et enfin Kyniska, la première championne de l’Antiquité !

Connaissez-vous l’histoire des J.O. ? Robin Recours, enseignant, anthropologue, a eu l’idée de transformer un de ses cours sur les Jeux Olympiques en stand-up.

+33 4 99 91 17 38

Puilacher

dernière mise à jour : 2023-01-23 par