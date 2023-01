MOTS PARLEURS: POÈMES INTERDITS Bélarga Bélarga Bélarga Catégories d’Évènement: Bélarga

Hérault Bélarga Anna Akhmatova La troupe du Théâtre Populaire en Vallée de l’Hérault propose une lecture de poèmes d’Anna Akhmatova. Longtemps interdite, transmise oralement, son œuvre évoque le temps qui passe, les souvenirs, le destin de la femme créatrice et les difficultés à vivre et écrire dans l’ombre du stalinisme. Radiée de l’Union des écrivains soviétiques en 1946 pour « érotisme, mysticisme et indifférence politique », elle est réhabilitée en 1955. Son chef d’œuvre Requiem ne sera publié qu’en 1963 à Munich. Anna Akhmatova est l’une des plus grandes poétesses russes du XXème siècle. Anna Akhmatova La troupe du Théâtre Populaire en Vallée de l’Hérault propose une lecture de poèmes d’Anna Akhmatova. Bélarga

