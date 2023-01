MOTS PARLEURS: LES PLANTES ET LE RÊVE Pouzols Pouzols Pouzols Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Pouzols A la découverte des plantes de Morphée.

Lavande, coquelicot, camomille sont trois plantes rêveuses qui peuvent à la fois nous transporter dans notre part d’imaginaire ou dans le monde des rêves tout en gardant les pieds sur terre. Magalie Feuillas, conteuse et cueilleuse, propose de les rencontrer délicatement afin de découvrir les secrets de leur utilisation. Une pause gustative et sensorielle nous conduira ensuite sur des chemins rêveurs pour savourer les contes d’un pays sans fleurs et d’un pauvre pêcheur.

