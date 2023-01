MOTS PARLEURS – LES PLANTES ET LA FEMME – CAMPAGNAN Campagnan Campagnan Campagnan Catégories d’Évènement: Campagnan

Hérault Campagnan Conteuse et cueilleuse sur le Larzac, Magalie Feuillas raconte les vertus de la menthe, de la mélisse et de la sauge, « plantes féminines par excellence ». Après un atelier pour découvrir comment ces plantes peuvent nous permettre de nous reconnecter à notre féminité, quelques contes nous enveloppent en douceur et dévoilent même la naissance de la lune ! +33 4 67 24 52 11 festival mots parleurs

