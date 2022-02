MOTS PARLEURS – LE SECRET DE PETER PAN Montarnaud, 12 février 2022, Montarnaud.

MOTS PARLEURS – LE SECRET DE PETER PAN Montarnaud

2022-02-12 11:00:00 11:00:00 – 2022-02-12 12:10:00 12:10:00

Montarnaud Hérault Montarnaud

Peter pan n’est pas un gentil garçon malicieux qui veut rester jeune à tout jamais. Lui, il dit le contraire et il est très convaincant ! il ignore le chagrin mais ses larmes coulent, presque toutes les nuits pendant qu’il dort… Peter aime jouer, rire, voler au dessus des villes, se battre contre les pirates… écouter des histoires ! Peter pan est un conte moderne de James Matthew Barrie, qui a déjà plus de 100 ans; un récit poétique, grave et profond comme le sont les jeux d’enfants.

Un conte pour enfant, Peter pan est un conte moderne de James Matthew Barrie, qui a déjà plus de 100 ans; un récit poétique, grave et profond comme le sont les jeux d’enfants.

Peter pan n’est pas un gentil garçon malicieux qui veut rester jeune à tout jamais. Lui, il dit le contraire et il est très convaincant ! il ignore le chagrin mais ses larmes coulent, presque toutes les nuits pendant qu’il dort… Peter aime jouer, rire, voler au dessus des villes, se battre contre les pirates… écouter des histoires ! Peter pan est un conte moderne de James Matthew Barrie, qui a déjà plus de 100 ans; un récit poétique, grave et profond comme le sont les jeux d’enfants.

Montarnaud

dernière mise à jour : 2022-01-14 par