Hérault Montarnaud Conférence tourneboulée : pourquoi raconter des histoires ? Peut-on témoigner avec un conte ? Une discussion sur le pouvoir du conte, appuyée sur sa pratique professionnelle et son engagement au sein d’ATD Quart Monde. Les mets à la bouche : pause gourmande partagée ! Apportez un plat salé ou sucré, nous nous chargeons des boissons. Les mots à la bouche : Gigi Bigot vous emmène pour un solo de morceaux gourmands et pétillants, choisis au gré de ses spectacles. Une soirée qui se déguste comme une formule complète : inscription pour la totalité ! Tout public – À partir de 16 ans

Durée : 3h15 Conteuse incontournable de ces 20 dernières années, Gigi Bigot nous convie à une soirée en trois actes. +33 4 67 55 48 16 Stéphane Girel

