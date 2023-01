MOTS PARLEURS-IL ETAIT UNE FOIS LES LANGUES-SAINT-GUILHEM-LE-DESERT Saint-Guilhem-le-Désert, 9 février 2023, Saint-Guilhem-le-Désert .

MOTS PARLEURS-IL ETAIT UNE FOIS LES LANGUES-SAINT-GUILHEM-LE-DESERT

Rue de la Font du Portal Saint-Guilhem-le-Désert Hérault

2023-02-09 20:30:00 – 2023-02-09 21:30:00

Saint-Guilhem-le-Désert

Hérault

“Il était une fois les langues” Robert Recours, Compagnie Balladons

Un spectacle humoristique, poétique et musical.

En s’appuyant sur des histoires appartenant à la mémoire collective universelle, Robin Recours, conteur, humoriste et anthropologue, jongle avec les mots et partage un pouvoir, celui de parler une multitude de langues tout en restnt parfaitement compréhensible. Et si l ‘anglais, le chinois, l’espagnol, l’arabe, l’occitan, l’allemand, le portugais, l’italien, le swahili, le russe étaient tout simplement ancrés au plus profond de nous ? Et si l’humour et la poésie étaient les clés de la communication universelle ?

A partir de 12 ans

motsparleurs@cc-vallee-herault.fr +33 4 67 57 04 59

