Hérault Tressan Qu’est-ce que je transmets, qu’est-ce que je reçois ? Ces questions, que les parents se posent depuis la nuit des temps, sont déjà présentes dans la mythologie grecque. Elles traversent particulièrement le mythe d’un héros surtout connu pour ses douze travaux : Héraklès, fils d’Alcmène et d’Amphitryon, mais aussi fils de Zeus éduqué par le centaure Chiron…A partir d’un moment conté de sa naissance et de sa jeunesse, Davy Martin (L’Oreille bavarde) et Pierre Cieutat (Les Mains Sages) proposent un moment de discussion philosophique sur le thème de la parentalité. Entre conte et philosophie, une discussion sur la parentalité. C’est quoi être parent ou enfant de… ? Tressan

