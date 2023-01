MOTS PARLEURS-BALANCE TON CLIMAT Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos Catégories d’Évènement: Hérault

« Balance ton climat »

« Balance ton climat »

De la vision du monde d'une petite fille à la prise de conscience de la crise climatique, Tatiana Chartrain, punk écoféministe ou féministe écopunk, raconte ses questionnements. Elle chausse ses patins de Roller Derby pour parler de ce sport, de musique et partager son analyse de la situation d'impasse écologique actuelle.

A partir de 12 ans

Saint-Jean-de-Fos
2023-02-04

