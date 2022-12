Concours de nouvelles Dis moi dix mots 2023 Mots et Yoga – Association loi 1901 Mitry-Mory Catégories d’évènement: Mitry-Mory

Concours de nouvelles Dis moi dix mots 2023 Samedi 29 avril 2023, 12h00 Mots et Yoga – Association loi 1901

Le concours est ouvert jusqu’au 31 mars 2023 minuit. Les textes seront envoyés à : motsetyoga@gmail.com. Un seul texte par candidat. Le règlement complet est sur le site https://desmotsalhistoire.fr

Dis-moi Dix mots Mots et Yoga – Association loi 1901 – rue de valenciennes 77290 Mitry Mory Mitry-Mory 77290 Seine-et-Marne Île-de-France Concours de nouvelles sur le thème 2023 « Dis moi dix mots à tous les temps » ouvert pour un public de 13 à 93 ans

