La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, le samedi 18 juin à 19:00

Tout public – Dès 8 ans Un voyage pour le temps présent, dans les récits du passé des quatre coins du monde. Conteuse depuis quarante ans et formatrice reconnue à cet art de la parole, Muriel Bloch livre les clés d’un ailleurs qui nous ouvre ses portes avec un simple « il était une fois ». Depuis 2013, Camille Maussion parcourt les scènes Jazz en France et à l’étranger avec le Nefertiti Quartet, lauréat de l’Euroradio Jazz Compétition 2019 et Jazz Migration #5. Séréna Fisseau, chanteuse polyglotte s’enrichit au travers de ses multiples voyages dans le monde entier. João Mota a accompagné Cesaria Evora, Manu Di Bango, Angélique Kidjo… Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 4,00€

Jazz – Conte Avec Muriel Bloch, conteuse, Camille Maussion, saxophoniste, Séréna Fisseau, chanteuse, et João Mota, guitariste et percusionniste La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T19:00:00 2022-06-18T21:00:00

