La Commanderie – Elancourt, le samedi 14 mai à 19:00

Un nouveau rendez-vous régulier, pour fêter la créativité de deux langues en complicité – le jazz et la littérature – repoussant les limites de l’attendu jusqu’à la rencontre de l’inouï. Écrivains, musiciens et conteurs malaxent la matière des mots comme la matière sonore, pour notre plus grand plaisir ! Jazz – Lecture **MOTS ET NOTES BLEUS #2 – JOSÉPHINE BAKER, EN VERS ET CONTRETEMPS** Avec Claire Vernay, chanteuse, comédienne, Stephen Binet, pianiste et Vincent Touchard, batteur Entre vie privée et vie publique, Joséphine Baker a délivré des messages humanistes universels. Claire Vernay (chanteuse et comédienne dont le parcours a croisé celui de Jimmy Cliff ou Henri Salvador), Stephen Binet et Vincent Touchard (pianiste et batteur qui ont partagé la scène jazz avec, entre autres, Sylvain Beuf ou Baptiste Herbin) mettent en lumière Mots et Musique, comme des glissements esthétiques, tels un sprechgesang (parlé-chanté) du swing. **A venir :** Mots et notes bleus #3 – Il y a un monde ailleurs / samedi 18 juin

Tarifs : 7€ – 4€ (SQY) / 9€ – 6€ (hors SQY) – Sur réservation

La Commanderie – Elancourt Route de Dampierre – CD 58, 78990 Elancourt Élancourt Yvelines



