La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, le samedi 14 mai à 19:00

Tout public – Dès 10 ans Entre vie privée et vie publique, Joséphine Baker a délivré des messages humanistes universels. Claire Vernay (chanteuse et comédienne dont le parcours a croisé celui de Jimmy Cliff ou Henri Salvador), Stephen Binet et Vincent Touchard (pianiste et batteur qui ont partagé la scène jazz avec, entre autres, Sylvain Beuf ou Baptiste Herbin) mettent en lumière Mots et Musique, comme des glissements esthétiques, tels un sprechgesang (parlé-chanté) du swing. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 4,00€

Jazz – Lecture Avec Claire Vernay, chanteuse, comédienne,Stephen Binet, pianiste et Vincent Touchard,batteur La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T21:00:00

