La Commanderie – Elancourt, le samedi 9 avril à 19:00

Un nouveau rendez-vous régulier, pour fêter la créativité de deux langues en complicité – le jazz et la littérature – repoussant les limites de l’attendu jusqu’à la rencontre de l’inouï. Écrivains, musiciens et conteurs malaxent la matière des mots comme la matière sonore, pour notre plus grand plaisir ! Jazz – Lecture **MOTS ET NOTES BLEUS #1 – CONNIVENCE ANTILLAISE** Avec Alain Jean-Marie, pianiste et Daniel Maximin, écrivain, récitant Connivence, c’est l’évidence même entre ces deux artistes majeurs, nés en Guadeloupe au sortir de la guerre, à l’heure de la départementalisation, avant que l’un et l’autre ne décident d’aller à la rencontre des autres mondes, au-delà de leur île. Un même humanisme, une exigence partagée pour la note et le mot justes les réunissent pour un duo à voix nue et à deux mains, où les écrits de l’un résonnent avec les musiques de l’autre. Alain Jean-Marie a joué avec Chet Baker, Lee Konitz, Johnny Griffin…, tout en menant une carrière de soliste. Daniel Maximin, romancier, essayiste et poète, a été, notamment, directeur littéraire de la revue Présence Africaine. A venir : Mots et notes bleus #2 – Joséphine baker, en vers et contretemps / samedi 14 mai Mots et notes bleus #3 – Il y a un monde ailleurs / samedi 18 juin

Tarifs : 7€ – 4€ (SQY) / 9€ – 6€ (hors SQY) – Sur réservation

Un nouveau rendez-vous régulier, pour fêter la créativité de deux langues en complicité – le jazz et la littérature – repoussant les limites de l'attendu.

La Commanderie – Elancourt Route de Dampierre – CD 58, 78990 Elancourt Élancourt Yvelines



