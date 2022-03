MOTS ET NOTES BLEUS #1 – CONNIVENCE ANTILLAISE La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, le samedi 9 avril à 19:00

Connivence, c’est l’évidence même entre ces deux artistes majeurs, nés en Guadeloupe au sortir de la guerre, à l’heure de la départementalisation, avant que l’un et l’autre nen décident d’aller à la rencontre des autres mondes, au-delà de leur île. Un même humanisme, une exigence partagée pour la note et le mot justes les réunissent pour un duo à voix nue et à deux mains, où les écrits de l’un résonnent avec les musiques de l’autre. Alain Jean-Marie a joué avec Chet Baker, Lee Konitz, Johnny Griffin…, tout en menant une carrière de soliste. Daniel Maximin, romancier, essayiste et poète, a été, notamment, directeur littéraire de la revue Présence Africaine. Tout public – Dès 12 ans Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 4,00€

Jazz – Lecture Avec Alain Jean-Marie, pianiste et Daniel Maximin,écrivain, récitant La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT

2022-04-09T19:00:00 2022-04-09T21:00:00

