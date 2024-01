Mots en scène #2: journée de clôture Espace Saint-Jacques Lambesc, samedi 6 avril 2024.

Mots en scène #2: journée de clôture Espace Saint-Jacques Lambesc Bouches-du-Rhône

En 2023, la première édition de Mots en Scène a connu un véritable engouement qui a convaincu la Ville de renouveler l’opération. Nous vous convions à la journée de clôture en assistant au concours d’éloquence.

L’ambition de l’édition 2024 reste identique : il s’agit de partager le plaisir de la langue et des mots, de stimuler les enfants et les adolescents dans leur relation au livre et à la connaissance en favorisant leur émancipation par la culture.

Nous vous convions à la journée de clôture en assistant au concours d’éloquence. En effet, un groupe d’adolescents de 3ème du collège Jean Guéhenno s’est prêté au jeu de l’art oratoire : coachés par des professionnels, ils ont été préparés tels des sportifs avant un match. Argumentaire parfaitement construit, voix posée, gestuelle maîtrisée, ils vont s’affronter le 6 avril, ce qui marquera le bouquet final de la manifestation ! .

Espace Saint-Jacques 3 Avenue De Verdun

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



2024-04-06 14:00:00

2024-04-06 18:00:00



