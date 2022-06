Mots en fête, 21 juillet 2022, .

Mots en fête

2022-07-21 – 2022-07-21

Petits comme grands, venez exercer votre créativité et apprenez à composer votre chanson avec les conseils des artistes solidaires. Poursuivez la journée par la rencontre avec un auteur. Le 21 juillet : rendez-vous avec Antoine Choplin, organisateur du festival de l’Arpenteur (Isère) consacré au spectacle vivant et à la littérature mais aussi auteur de Le héron de Guernica et de 19 autres livres tous plébiscités Le 18 août : cela sera Charles Lesage qui présentera son roman Ezequiel Princeton, le cowboy qui ne voulait pas mourir, un western jubilatoire qui nous embarquera pour les Amériques.Enfin, terminez la journée avec des contes sous les étoiles !

16h : atelier enfant

17h : atelier adulte

18h : rencontre

22h : contesAnimation labellisée Eté Ossalois

Petits comme grands, venez exercer votre créativité et apprenez à composer votre chanson avec les conseils des artistes solidaires. Poursuivez la journée par la rencontre avec un auteur. Le 21 juillet : rendez-vous avec Antoine Choplin, organisateur du festival de l’Arpenteur (Isère) consacré au spectacle vivant et à la littérature mais aussi auteur de Le héron de Guernica et de 19 autres livres tous plébiscités Le 18 août : cela sera Charles Lesage qui présentera son roman Ezequiel Princeton, le cowboy qui ne voulait pas mourir, un western jubilatoire qui nous embarquera pour les Amériques.Enfin, terminez la journée avec des contes sous les étoiles !

16h : atelier enfant

17h : atelier adulte

18h : rencontre

22h : contesAnimation labellisée Eté Ossalois

+33 6 61 16 86 70

Petits comme grands, venez exercer votre créativité et apprenez à composer votre chanson avec les conseils des artistes solidaires. Poursuivez la journée par la rencontre avec un auteur. Le 21 juillet : rendez-vous avec Antoine Choplin, organisateur du festival de l’Arpenteur (Isère) consacré au spectacle vivant et à la littérature mais aussi auteur de Le héron de Guernica et de 19 autres livres tous plébiscités Le 18 août : cela sera Charles Lesage qui présentera son roman Ezequiel Princeton, le cowboy qui ne voulait pas mourir, un western jubilatoire qui nous embarquera pour les Amériques.Enfin, terminez la journée avec des contes sous les étoiles !

16h : atelier enfant

17h : atelier adulte

18h : rencontre

22h : contesAnimation labellisée Eté Ossalois

ccvo

dernière mise à jour : 2022-06-04 par