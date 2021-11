Cancale Cancale Cancale, Ille-et-Vilaine Mots en escale – Craole Martinez Cancale Cancale Catégories d’évènement: Cancale

Mots en escale – Craole Martinez Cancale, 28 novembre 2021, Cancale. Mots en escale – Craole Martinez Centre socio-culturel 2 rue du docteur et madame Cocar Cancale

2021-11-28 17:00:00 – 2021-11-28 Centre socio-culturel 2 rue du docteur et madame Cocar

L'association cancalaise Mots en escale, créatrice de spectacles, lectures, concerts, promenades littéraires… propose une rencontre avec Carole Martinez viendra présenter son dernier roman "Les roses fauves" Passe sanitaire et masques obligatoires

Détails Catégories d’évènement: Cancale, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Cancale Adresse Centre socio-culturel 2 rue du docteur et madame Cocar Ville Cancale lieuville Centre socio-culturel 2 rue du docteur et madame Cocar Cancale