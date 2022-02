Mots dits mots lus Médiathèque des Chartreux, 12 mars 2022, Issy-les-Moulineaux.

Médiathèque des Chartreux, le samedi 12 mars à 16:00

Vous avez 9 ans et plus … Mots-Dits Mots-Lus fête avec vous lecture à voix haute ! Pour cet événement participatif et convivial, chacun est invité à lire ce qu’il veut (pour une durée de maximum 4 minutes). Seul compte le plaisir de lire et de faire découvrir ses lectures préférées ! Inscription pour les lecteurs. Entrée libre dans la limite des places disponibles pour les spectateurs qui viennent écouter les lectures. Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension. COVID 19 : Pour accéder aux médiathèques, les visiteurs de plus de 12 ans et 2 mois révolus sont tenus de présenter un pass sanitaire valide et les plus de 16 ans un pass vaccinal valide.

Lecture à voix haute

Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



2022-03-12T16:00:00 2022-03-12T18:00:00