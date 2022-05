MOTS DITS – MOTS LUS — Journée sidérale de la Lecture à voix haute Saint-Fulgent-des-Ormes Saint-Fulgent-des-Ormes Catégories d’évènement: Orne

Saint-Fulgent-des-Ormes

MOTS DITS – MOTS LUS — Journée sidérale de la Lecture à voix haute Saint-Fulgent-des-Ormes, 25 juin 2022, Saint-Fulgent-des-Ormes. MOTS DITS – MOTS LUS — Journée sidérale de la Lecture à voix haute Saint-Fulgent-des-Ormes

2022-06-25 18:00:00 – 2022-06-25

Saint-Fulgent-des-Ormes Orne Saint-Fulgent-des-Ormes Septième édition de “Mots dits Mots lus”

Lecture participative ouverte gratuitement à toutes celles et ceux qui aiment lire ! Tout le monde peut participer.

A noter : deux temps de préparation/répétition animés par Arlette Desmots, comédienne et metteure en scène,

le lundi 20 juin /19h-21h

le samedi 25 juin /15h-18h

Inscriptions >> cieekphrasis@aol.com Septième édition de “Mots dits Mots lus”

Lecture participative ouverte gratuitement à toutes celles et ceux qui aiment lire ! Tout le monde peut participer.

A noter : deux temps de préparation/répétition animés par Arlette Desmots, comédienne et… +33 7 55 62 42 90 http://cieekphrasis.wixsite.com/lacompagnie Septième édition de “Mots dits Mots lus”

Lecture participative ouverte gratuitement à toutes celles et ceux qui aiment lire ! Tout le monde peut participer.

A noter : deux temps de préparation/répétition animés par Arlette Desmots, comédienne et metteure en scène,

le lundi 20 juin /19h-21h

le samedi 25 juin /15h-18h

Inscriptions >> cieekphrasis@aol.com Saint-Fulgent-des-Ormes

dernière mise à jour : 2022-05-04 par CdC des Collines du Perche Normand

Détails Catégories d’évènement: Orne, Saint-Fulgent-des-Ormes Autres Lieu Saint-Fulgent-des-Ormes Adresse Ville Saint-Fulgent-des-Ormes lieuville Saint-Fulgent-des-Ormes Departement Orne

Saint-Fulgent-des-Ormes Saint-Fulgent-des-Ormes Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-fulgent-des-ormes/

MOTS DITS – MOTS LUS — Journée sidérale de la Lecture à voix haute Saint-Fulgent-des-Ormes 2022-06-25 was last modified: by MOTS DITS – MOTS LUS — Journée sidérale de la Lecture à voix haute Saint-Fulgent-des-Ormes Saint-Fulgent-des-Ormes 25 juin 2022 Orne Saint-Fulgent-des-Ormes

Saint-Fulgent-des-Ormes Orne