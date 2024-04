Moto’s Day Velet, samedi 15 juin 2024.

Moto’s Day Velet Haute-Saône

Les motards Veletois vous invitent à l’évènement Moto’s day et vous propose un rallye moto le matin, une bourse moto toute la journée ainsi qu’un concert et DJ (80’s) en soirée.

Buvette et restauration rapide sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15

fin : 2024-06-15

Stade

Velet 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Moto’s Day Velet a été mis à jour le 2024-04-05 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY