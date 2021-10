Nantes FERRAILLEUR Loire-Atlantique, Nantes MOTORAMA FERRAILLEUR Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

FERRAILLEUR, le mercredi 24 novembre à 20:30

Motorama est un groupe de rock indépendant et cold wave formé en 2005 et originaire de Rostov-sur-le-Don en Russie qui doit son nom au film Motorama sorti en 1991. Après de 5 albums (dernier en date : « May Nights » sorti en 2018), le groupe jouit d’une importante popularité dans la scène post punk/cold wave grâce à leur son très éthéré et leurs compositions mélancoliques. Leurs concerts vous emportent et se vivent comme une rêverie ininterrompue. Motorama est un projet incontournable pour les amateurs du style. [[https://www.facebook.com/wearemotorama/](https://www.facebook.com/wearemotorama/)](https://www.facebook.com/wearemotorama/) [https://mmmotoramaaa.bandcamp.com/?fbclid=IwAR3HuGmTZggWvCuzfSXghmynBHBUgzahMzApJI-nsjRnGRa6qq6_V_RaS0M](https://mmmotoramaaa.bandcamp.com/?fbclid=IwAR3HuGmTZggWvCuzfSXghmynBHBUgzahMzApJI-nsjRnGRa6qq6_V_RaS0M) [[https://youtu.be/07FdNR6ikHI](https://youtu.be/07FdNR6ikHI)](https://youtu.be/07FdNR6ikHI)

15€ en loc. 16€ sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars FERRAILLEUR 21 quai des Antilles – Hangar à Bananes, 44200 Nantes

2021-11-24T20:30:00 2021-11-24T23:30:00

