MOTOR MUSIQUE FESTIVAL Sainte-Menehould Sainte-Menehould Catégories d’évènement: Marne

Sainte-Menehould

MOTOR MUSIQUE FESTIVAL Sainte-Menehould, 24 septembre 2022, Sainte-Menehould. MOTOR MUSIQUE FESTIVAL Sainte-Menehould

2022-09-24 12:00:00 – 2022-09-24 00:00:00

Sainte-Menehould Marne Deuxième édition du Motor Music Festival en Argonne ! Au programme : Ouverture des portes de 12H00 à 00H00.

Expositions motos, instruments de musiques en extérieur et intérieur.

Balades motos et véhicules anciens.

Tombola et Concerts. +33 9 53 76 93 64 https://www.pays-dargonne.fr/ Sainte-Menehould

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Sainte-Menehould Autres Lieu Sainte-Menehould Adresse Ville Sainte-Menehould lieuville Sainte-Menehould Departement Marne

Sainte-Menehould Sainte-Menehould Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-menehould/

MOTOR MUSIQUE FESTIVAL Sainte-Menehould 2022-09-24 was last modified: by MOTOR MUSIQUE FESTIVAL Sainte-Menehould Sainte-Menehould 24 septembre 2022 Marne Sainte-Menehould

Sainte-Menehould Marne