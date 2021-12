Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice, Savoie Motoneige électrique enfant Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice

Savoie

Motoneige électrique enfant Bourg-Saint-Maurice, 2 janvier 2021, Bourg-Saint-Maurice. Motoneige électrique enfant Place olympique Arc 2000 Bourg-Saint-Maurice

2021-01-02 15:00:00 – 2021-02-04 19:00:00 Place olympique Arc 2000

Bourg-Saint-Maurice Savoie Initiation des enfants à la motoneige électrique. Venez leur faire découvrir cette activité, vos mini-pilotes vous remercieront ! http://www.lesarcs.com/ Place olympique Arc 2000 Bourg-Saint-Maurice

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice, Savoie Autres Lieu Bourg-Saint-Maurice Adresse Place olympique Arc 2000 Ville Bourg-Saint-Maurice lieuville Place olympique Arc 2000 Bourg-Saint-Maurice