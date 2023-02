Motocultor Festival 2023 ESPACE GLENMOR CARHAIX PLOUGUER Catégories d’Évènement: Carhaix-Plouguer

MOTOCULTOR FEST PROD (PLATESV-D-2021-001779) présente : ce spectacle. L'équipe du Motocultor vous concocte une soirée 100% Pagan le samedi 20 mai 2023 à l'espace Glenmor – Carhaix (29) : avec CORVUS CORAX, NYTT LAND, et WIDILMA. L'occasion de découvrir le site de Kerampuilh avant la venue de la XIVème édition du Motocultor Festival les 17,18,19 et 20 août 2023. *Espace camping et foodtrucks sur place * Ouverture des portes à 17h00

