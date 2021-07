Motocross Sensations Chalet Gueroz, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Haut Valromey.

Motocross Sensations

du dimanche 11 juillet au dimanche 18 juillet à Chalet Gueroz

Viens t’essayer aux Plans d’Hotonnes sur une petite cylindrée adaptée (50,80,100 cm3), et sur motos électriques ! Tu suivras des entraînements tous les jours en pleine nature, avec des jeunes de ton niveau. **ACTIVITE PRINCIPALE** **Moto thermique et moto électrique:** apprentissage plus facile avec possibilité de régler la puissance en fonction du niveau de chaque jeune. Motocross: apprend la maîtrise du véhicule, du plateau technique au passage des vitesses, passage d’obstacle et parcours techniques accompagnés de balades. – 5 séances d’1h30 de conduite **Sécurité routière** : Sensibilisation à travers des vidéos et leurs exercices pratiques. **Entretien véhicule:** Les mains dans le cambouis ! Comme les vrais, tu es chargé de l’entretien et du nettoyage de ton véhicule et tu apprends les rudiments de la petite mécanique au contact de ton initiateur. Fini ton séjour par une grande balade en nature. **ACTIVITES LOISIRS** **_Cani-rando_**_,_ balade en pleine nature avec un harnais reliant l’enfant aux chiens de type huskies, émotions garanties – 1 séance **Course d’orientation** a l’aide d’une carte et d’une boussole seras-tu trouver le chemin vers le X qui indique l’emplacement à trouver.– 1 séance **VTC** Dans de beaux espaces naturels comme ceux du Jura rien de mieux que de parcourir les sentiers à travers la forêt et les chemins vallonnés pour admirer la nature et prendre un grand bol d’air – 1 séance **VEILLEES ET ACTIVITES ANNEXES** Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités loisirs, au choix de l’enfant : sports collectifs, activités, tennis de table, grands jeux d’animation traditionnels, etc. De la même manière, des veillées à thème sont organisées tous les soirs par l’équipe d’animation: Fureur, Défifou, Cluedo, Ambassadeurs, Soirée Casino, Matchs d’impros, sans oublier bien sûr la Happy End Party

Séjour de 8 jours à 735€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Chalet Gueroz Les Plans d’hotonnes 01260 Haut Valromey Hotonnes Ain



